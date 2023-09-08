Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı

Zübeyde Hanım’ın “her yıl kadir gecesi kur’an okunup peygamberimizin ve cümle şehitlerimizin ruhuna armağan edilmesi şartıyla” bağış yaptığı ortaya çıktı. Tarihçi Ümit Doğan, sosyal medya hesabından Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı 20.000 kuruşluk bağışın belgesini paylaştı.

Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 28 Kasım 1921 tarihinde Darüşşafaka’ya 20 bin kuruşluk bağış yaptı. Bağış, Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nin en değerli varlıkları arasında bulunuyor.

Tarihçi Ümit Doğan sosyal medya hesabından bağışın belgesini paylaşarak konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Doğan, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın “her yıl Kadir Gecesi Kur’an okunup Peygamberimizin ve cümle şehitlerimizin ruhuna armağan edilmesi şartıyla” Darüşşafaka’ya yaptığı 20.000 kuruşluk bağış yaptIğını açıkladı.

Doğan’ın paylaşımı şu şekilde:

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın “her yıl Kadir Gecesi Kur’an okunup Peygamberimizin ve cümle şehitlerimizin ruhuna armağan edilmesi şartıyla” Darüşşafaka’ya yaptığı 20.000 kuruşluk bağışın belgesi.

Şu mübarek kadına dil uzatan şeref yoksunları için paylaşalım.

miyyyyy.jpg

Zübeyde Hanım'ın bağışının gereklerini özenle yerine getiren Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl Kadir Günü'nde, “Ulu Önderimiz Aziz ATATÜRK ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka’nın Kurucuları Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es’ad Paşa ve Ali Naki Efendi, kuruluşunu madden ve manen destekleyen ve onaylayan Sultan Abdülaziz Han” ve Zübeyde Hanım başta olmak üzere aramızdan ayrılan bağışçılarının, Darüşşafaka'ya hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları için İstanbul Erenköy Galippaşa Camii’nde, Ankara Maltepe Camii’nde ve İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuyor ve indirilen Hatm-i Şerif’in duası yapılıyor.

Öte yandan bugün Darüşşafaka’da öğrencilere diledikleri zaman mevsim meyveleri yiyebilme imkanı sunma geleneği de Zübeyde Hanım’ın değerli bir mirasıdır.

ATATÜRK'ÜN ANNESİNE HAKARET EDİLMİŞTİ

Ayrıca, Darüşşafaka’ya böylesine bir değer bırakan Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a Hasan Akar hakaretlerde bulunmuştu. Videoda yer alan Nur Cemaati üyelerinden Akar, Atatürk hakkında ''p**'' ifadesini kullanış, annesi hakkında da "genelevde çalışıyor" demişti.

"Merak etmeyin, 98''de faturasını ödedim" diyen Akar, Atatürk''ün "Ali Rıza efendi değil, ''Abdüş'' denen bir adamın" oğlu olduğunu söylemişti.

f5a3w4ewoaakgza.jpg

f5a3wbuwkaauzay.jpg

f5a3wtswcaanyqe.jpg

f5a3xq0wuaa7mop.jpg

İlgili Haberler
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Zübeyde Hanım kimdir? Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ne zaman vefat etti?
Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında Mudanya’da anıldı
Meral Akşener: Atatürk'ün annesine dil uzatan ahlaksız ve şerefsizler konumlarını Cumhuriyete borçludur
Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor Ekonomi
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir?
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı Güncel
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı
Boğaz Reflüsüni dikkat Sağlık
Boğaz Reflüsüni dikkat
Kızılay başkanı AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı Güncel
Kızılay başkanı AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı
Gırtlak temizlemek neden çok önemli? Sağlık
Gırtlak temizlemek neden çok önemli?