Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 28 Kasım 1921 tarihinde Darüşşafaka’ya 20 bin kuruşluk bağış yaptı. Bağış, Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nin en değerli varlıkları arasında bulunuyor.

Tarihçi Ümit Doğan sosyal medya hesabından bağışın belgesini paylaşarak konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Doğan, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın “her yıl Kadir Gecesi Kur’an okunup Peygamberimizin ve cümle şehitlerimizin ruhuna armağan edilmesi şartıyla” Darüşşafaka’ya yaptığı 20.000 kuruşluk bağış yaptIğını açıkladı.

Doğan’ın paylaşımı şu şekilde:

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın “her yıl Kadir Gecesi Kur’an okunup Peygamberimizin ve cümle şehitlerimizin ruhuna armağan edilmesi şartıyla” Darüşşafaka’ya yaptığı 20.000 kuruşluk bağışın belgesi.

Şu mübarek kadına dil uzatan şeref yoksunları için paylaşalım.

Zübeyde Hanım'ın bağışının gereklerini özenle yerine getiren Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl Kadir Günü'nde, “Ulu Önderimiz Aziz ATATÜRK ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka’nın Kurucuları Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es’ad Paşa ve Ali Naki Efendi, kuruluşunu madden ve manen destekleyen ve onaylayan Sultan Abdülaziz Han” ve Zübeyde Hanım başta olmak üzere aramızdan ayrılan bağışçılarının, Darüşşafaka'ya hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları için İstanbul Erenköy Galippaşa Camii’nde, Ankara Maltepe Camii’nde ve İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuyor ve indirilen Hatm-i Şerif’in duası yapılıyor.

Öte yandan bugün Darüşşafaka’da öğrencilere diledikleri zaman mevsim meyveleri yiyebilme imkanı sunma geleneği de Zübeyde Hanım’ın değerli bir mirasıdır.

ATATÜRK'ÜN ANNESİNE HAKARET EDİLMİŞTİ

Ayrıca, Darüşşafaka’ya böylesine bir değer bırakan Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a Hasan Akar hakaretlerde bulunmuştu. Videoda yer alan Nur Cemaati üyelerinden Akar, Atatürk hakkında ''p**'' ifadesini kullanış, annesi hakkında da "genelevde çalışıyor" demişti.

"Merak etmeyin, 98''de faturasını ödedim" diyen Akar, Atatürk''ün "Ali Rıza efendi değil, ''Abdüş'' denen bir adamın" oğlu olduğunu söylemişti.