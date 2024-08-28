Atatürk'ün Yadigarı Tuzla'da

Mustafa Kemal Atatürk’ün son günlerini geçirdiği ve "Beyaz Kuğu" olarak da adlandırılan Savarona yatı, Tuzla kıyılarını ziyaret etti. Atatürk’ün 1 Haziran ile 25 Temmuz 1938 tarihleri arasında 55 gün kalabildiği Savarona yatı, bir anıt gemi olarak Türkiye denizlerinde rota tutmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anıt gemi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün girişimleriyle havadan görüntülendi.

SAVARONA'DA DENİZ KABUL TESTLERİ BAŞLADI

93 yaşındaki Savarona, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersaneler Komutanlığı tarafından bakım ve onarım süreci dâhilinde yenilendi. Gövdesi ve yıpranan makine dairesi tamamen elden geçirilen yat, deniz kabul testleri kapsamında ilçeye geldiğinde vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

"KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİN"

Yat için Belediye Denizcilik ve Tersanelerden Sorumlu Koordinatörlüğü Gökhan Karataş, “Atatürk’ün Gemileri” adlı kitabında, “Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından adeta bir çocuk heyecanı ile beklendiğini” belirtiyor. Kitapta ayrıca Gazi Mustafa Kemal’in merdivenlerinde beklerken “Keşke daha önce gelseydin” dediği de ifade ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YATLARINDAN BİRİ

MV Savarona, 28 Mart 1931'de Hamburg'da denize indiğinde, 23 Şubat 1938’de yedi yaşındayken Türk hükümeti tarafından satın alınarak dönemin Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmiş yat olma özelliğini taşıyor.