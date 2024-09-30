Ateş bacayı fena sarmış! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay aşk pozu

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Ateş bacayı fena sarmış! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay aşk pozu

Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu, daha önce Bebek'te rapçi Canbay ile yakalanmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Kalaycıoğlu daha sonra iddiaları kabul ederek, aşk yaşadığını doğrulamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi Canbay'dan aşk pozu geldi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu, temmuz ayının başlarında Çeşme'de Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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CANBAY İLE YAKALANMIŞTI

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile kameralara yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra Bebek'te rapçi Canbay ile görüntülenmişti.

"Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" diyen Aleyna Kalaycıoğlu Canbay ile aşk yaşıyor.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Aşk pozlarını paylaşan taze aşıklara sosyal medyada yorum yağdı. İkiliyi görenler "Beni şok eden aşk", "Bu kadın istediğini alıyor", "İlginç çift" yorumları yapıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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