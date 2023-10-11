Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı nedir?

Ateş düştüğü yeri yakar atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı nedir?

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı: Bir felaketin gerçek acısını o felaketi yaşayanlar çeker.

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünde anlatılmak istenen acının kişinin canını yakarken başkası ona geçici üzülebildiğini anlatmaya çalışmaktadır.

‘Bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez’ anlamında kullanılan bir sözdür. Yani herkesin derdi kendine ağırdır. ‘Acıyı çekmeyen anlayamaz, üzülse bile geçicidir’ demek için kullanılan bir atasözümüzdür.

Örnek cümle: Komşunun oğlu şehit oldu ateş düştüğü yeri yakar.

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