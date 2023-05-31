Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ali Ö. adlı bir kişi, husumetli olduğu bir gruba tabancayla ateş etti.

Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü

Ancak ateş ettiği kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı Ali Ö., özel araçla hastaneye götürülmek istenirken polis tarafından durdurulan araçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Gebze ilçesinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı ve gerginlik yaşandı. Ali Ö., araçtan inerek karşı gruba ateş açtı ancak kimseye isabet etmedi. Karşı gruptakiler ise Ali Ö.'ye bıçakla saldırdı. Şüpheliler, ağır yaralanan Ali Ö.'yü kendi araçlarına bindirerek hastaneye götürmek istediler, ancak polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Ali Ö., ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yaşamını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Soruşturma ise sürüyor.

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