Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 37. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

maxresdefault-8.jpg

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının duygu yüklü hikayesini konu alan Ateş Kuşları, beş sokak çocuğunun hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

ates-kuslari-3-bolum-fragmani-ates-kuslari-yeni-15573757-4144-amp.jpg

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU

Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları arasında; İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

Son Haberler
Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi Spor
Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi
Sakla Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı Gündem
Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı
Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç Dünya
Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı
Arkadaş kavgası kanlı bitti: Silahla vururak öldürdü Gündem
Arkadaş kavgası kanlı bitti: Silahla vururak öldürdü