Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 37. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
ATEŞ KUŞLARI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ateş Kuşları 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.
ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?
Sokak çocuklarının duygu yüklü hikayesini konu alan Ateş Kuşları, beş sokak çocuğunun hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.
ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU
Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları arasında; İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.