Ateş Kuşları'nda flaş ayrılık

BKM’nin “Çok Güzel Hareketler 2” programıyla tanınan Eda Nur Hancı, son olarak “Ateş Kuşları” dizisinde seyirci karşısına çıkıyordu.

Eda Nur Hancı genç kuşağın dikkat çeken yetenekleri arasında… Türk Telekom reklamında rol alan Hancı, son olarak atv’nin Bozdağ Film imzalı dizisi “Ateş Kuşları”nda Fidan rolüne hayat veriyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye veda eden Eda Nur Hancı, şu günlerde yeni dizi ve film görüşmeleri yapıyor.

Hancı’nın rol aldığı “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” filmi ise 10 Kasım’da vizyona girecek. Okan Ege Ergüven’in yönetmen koltuğuna oturduğu “Gerçek bir aşkın önündeki tek büyük engel; zorlu bir görev” sloganlı filmde Eda Nur Hancı, Reşat Hacıahmetoğlu, Ömür Arpacı, Altan Erkekli, Asuman Dabak, Osman Kot, Tuna Orhan, Zeynep Eronat ve Salih Kalyon başlıca rolleri paylaşıyor.