Ateşkes reddedilince halk sokaklara çıktı: Her an inanılmaz çatışmalar çıkabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Ateşkes reddedilince halk sokaklara çıktı: Her an inanılmaz çatışmalar çıkabilir
Şahsi Youtube kanalında yayınlamaya başladığı "5 Dakikada İşin Aslı" programının son bölümünde İsrail - Hamas çatışmalarını göndemine alan gazeteci Ardan Zentürk, konu hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Ardan Zentürk açıklamalarına “Netanyahu Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir gibi faşist unsurlardan oluşan bir hükümetinin savaşa devam kararı almış olması İsrail’in iç yapılanmasında büyük bir kargaşanın ve giderek kaosun doğmasına neden oldu” diye başladı.

Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğine yönelik duyurusunun hem İsrail hem de Filsitin kamuoyunda rahatlama yarattığını fakat sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Savunma Bakanı Yoav Galant, Maliye ve Savunma Bakanı Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcıların ateşkesi kabul etmeyip Refah harekatının devam edileceğini açıklamalarıyla İsrail’de ortalığın karıştığını söyleyen Zentürk “İnsanlar sonuç itibariyle bir tek şey istiyorlar: ‘Ateşkes yapın rehineleri alın.’ Çünkü rehinelerin yarısı zaten ölmüş, cesetler var. Yani 33 rehine bırakılacak deniliyor ya, ölü ve diri diye geçiyor lafı biliyor musunuz?” diye konuştu.

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“NETANYAHU REHİNELERİ TERK ETTİ”

İsrail hükümetinin savaşa devam kararının almasından sonra sokaklara dökülen İsrail halkının özellikle Kudüs ve Tel Aviv'de çok ciddi bir gövde gösterisi yaptıklarını bilgisini aktaran Zentürk, göstericilerin “Senin ellerin kanlı” pankartlarıyla Netanyahu'nun başbakanlık konutuna gidip “Ateşkesi kabul et, rehineleri kurtar!” sloganları attıklarını, Tel Aviv'deki ordu karargahı önünde toplananların ise yolları trafiğe kapattığını, polisin polisler her seferinde müdahale ettiğini söyledi.

İsrail’deki bütün protestocuların tek bir derdi olduğunu, onun da ateşkesin derhal kabulü ile rehinelerin kurtarılmasından ibaret olduğunu savunan Zentürk, Telaviv sokaklarında yankılanan “Netanyahu rehineleri terk etti” sloganının da önemine dikkat çekti.

Reyine ve Kayıp İnsanların Aileleri Forumu tarafından yayınlanan bildiride Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklaması üzerine İsrail hükümetinin 132 rehineyi bulundukları yerden bulup çıkartması gerektiğinin vurgulandığını da sözlerine ekleyen Zentürk, “İsrail'de oluşan hava, Netanyahu ve ekibinin rehineleri ölüme terk ettikleri, sadece ve sadece yıkıma dayalı bir savaş istedikleri yönünde. O yüzden ülkedeki demokrat kesimle muhafazakar kesim arasında iç savaşı tetikleyecek büyük bir gerginlik yaşanıyor şu anda. Her an sokaklarda faşistlerle demokratlar arasında inanılmaz çatışmalar yaşanabilir” iddiasında bulundu.

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