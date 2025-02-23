Athletic Bilbao tozu dumana kattı: Rakip takım santra yapmaktan yoruldu

LaLiga’nın 25. haftasında Athletic Bilbao, sahasında konuk ettiği Valladolid’i 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. San Mamés’te oynanan karşılaşmada Athletic, 10. dakikada Jauregizar’ın golüyle öne geçti. Maçın dönüm noktası ise 35. dakikada yaşandı. Sylla’nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, hemen ardından Nico Williams harika bir bireysel çabayla skoru 2-0’a getirdi.

Bu golden sonra Athletic adeta coştu. 43. dakikada Maroan Sannadi farkı üçe çıkarırken, devre arasına girerken 45+2’de Sancet’in golü skoru 4-0’a getirdi. Valladolid, ikinci yarının hemen başında Sylla’nın golüyle farkı üçe indirse de, bu sadece bir teselli oldu. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nico Williams, şahane bir golle skoru 5-1 yaptı. 69. dakikada Guruzeta ve 87. dakikada Iñaki Williams’ın golleriyle maç 7-1’lik unutulmaz bir galibiyetle sona erdi.

ATHLETİC’İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Athletic, ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Valverde’nin öğrencileri, ligde en son ekim ayında Girona’ya mağlup olmuştu. Dördüncü sıradaki yerini koruyan Bilbao ekibi, Şampiyonlar Ligi potasında kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Valladolid için işler hiç yolunda gitmiyor. Sezon boyunca üç farklı teknik direktörle çalışan ekip, Álvaro Rubio yönetiminde de istediği çıkışı yakalayamadı. Beşli savunma anlayışı bile Athletic’in hücum gücüne karşı direnemedi ve büyük bir hezimet yaşandı. Maçı izlemek için San Mamés’e gelen yaklaşık 800 Valladolid taraftarı, takımlarının çaresiz oyununa şahit oldu.

NİCO WİLLİAMS’TAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Maçın yıldızı şüphesiz Nico Williams’tı. 35. dakikada attığı golde orta sahadan aldığı topu, beş Valladolidli oyuncuyu geçerek filelere gönderen genç yıldız, büyük bir alkış aldı. Maç boyunca hücum hattını domine eden oyuncu, 66. dakikada da ikinci golünü attı.

DE MARCOS TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada bir diğer önemli gelişme ise Oscar De Marcos’un Athletic Bilbao tarihine geçmesi oldu. 561. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinde en çok forma giyen ikinci isim oldu. Bu sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıklayan De Marcos, Iribar’ın 614 maçlık rekorunun ardından ikinci sırada yer aldı.

Maçın ardından Valverde, takımının hücum performansından memnun olduğunu dile getirirken, Valladolid cephesinde büyük bir hayal kırıklığı hâkimdi. Rubio’nun savunma planı başarısız oldu ve Athletic, oyun olarak rakibine tamamen üstünlük kurdu.

Bu tarihi galibiyetle Athletic, LaLiga’daki yükselişini sürdürürken, Valladolid düşme hattındaki kritik konumunu koruyor.