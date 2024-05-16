Atıf Bilal, Pakistan'da tutuklandı

FIA sözcüsü yaptığı açıklamada, uluslararası insan kaçakçılığı çetesi liderlerinden Atıf Bilal'in Gujranwala'nın Hafizabad bölgesinde ele geçirildiğini söyledi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Bilal'in liderliğini yaptığı çete Pakileri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçırma vaadiyle İran'a götürüyor. Fakat İran'dan sonra yola devam etmeyip onlara burada türlü işkenceler edip ailelerinden fidye koparmaya çalışıyorlar. Yetkili söz konusu işkencelerin kayda alınarak ailelere gönderildiğini ve ellerinde yüzlerce işkence videosu bulunduğunu belirtti.

Sözcü, söz konusu çetenin İran'dan yönetildiğini iddia ederek Bilal'in sadece Pakistan ayağının lideri olduğunu, onun üstünde ise kimlerin olduğunu bilmediklerini sözlerine ekledi.

FIA sözcüsü, çetenin operasyonlarını anlatırken, çetenin Irak'ta iş imkanı vaat ederek vatandaşları kandırdığını ortaya çıkardı. FIA temsilcisi, söz konusu çetenin tuzağına düşürdüğü vatandaşların İran'da kaçırıldığını da sözlerine ekledi.