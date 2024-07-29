Atık kağıt geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Kaynak: İHA
Atık kağıt geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Ümraniye'de bir atık kağıt geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak’taki depoda meydana geldi. Depodaki kağıt ve kartonların nedensiz bir şekilde yanmaya başladığı bildirildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek deponun bahçesindeki kamyon ve iş makinelerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda deponun bahçesindeki iki kamyon ve bir iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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