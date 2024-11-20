Atık kağıtları takı yapıyorlar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, kendi takılarını kağıttan yaparak ev ekonomilerine katkı sunuyorlar.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı kursu Eskişehirli kadınların ilgisi ile sürüyor. Sıraevler Belde Evi'ndeki kursa katılan kadınlar kağıtlardan çeşitli takı, aksesuar yapımı ve sepet örmeyi öğreniyor. Kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, farklı teknikleri öğrenmenin yanında kendi takılarını kendileri yapıyor.

Kadınlar, düzenlenen kurslardan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.