Atık kumaşlar sanat eserlerine dönüştü

Kaynak: İHA
Atık kumaşlar sanat eserlerine dönüştü

Atık kumaş, iplik ve elyaf geri dönüşüm teknikleri kullanılarak tasarım ve sanat eserlerine dönüştürüldü.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. S. Tuğba Arabalı Koşar'ın liderliğinde, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Tülay Gümüşer ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Selda Kozbekçi Ayranpınar'ın da katkılarıyla gerçekleştirilen "III Denim Hikayesi Sürdürülebilir Tekstil Sanatı" sergisi, Seyhan Belediyesi 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı.

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Serginin açılışını Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Neslihan Boyan ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik yaptı. Sergide, üç akademisyenin sürdürülebilirlik kapsamında ürettikleri 21 eser yer aldı. Bu sergide, sürdürülebilir geçmişi keşfetme ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ileri dönüşüm yöntemleri ele alındı.

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Çevresel sürdürülebilirlik ile sanatsal ifade arasındaki bağı güçlendirerek, izleyicilere hem fikri hem de duygusal bir deneyim sunmayı hedefleyen sergi, 13 Haziran 2024 tarihine kadar 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

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