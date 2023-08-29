Atık malzemelerden yaptı tarlasını bedava suluyor. Mazot satın almayı unuttu

Muş’ta bir çiftçi atık malzemelerden kurduğu düzenekle elektriğe ve motora ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardı. 5 kuruş harcamadan 15 dönümü sulayan çiftçi düzeneği nasıl yaptığını anlattı.

KAYNAK: İHA
Atık malzemelerden yaptı tarlasını bedava suluyor. Mazot satın almayı unuttu

İHA'nın haberine göre, Muş’ta yaşayan 75 yaşındaki Seyitgül Yüzgül, atık malzemeden inşa ettiği su çarkı sayesinde sıfır mazot ve elektrik ile 15 dönümlük meyve ağacı bahçesini suluyor.

Muş merkeze bağlı Serinova beldesinde yaşayan Yüzgül, tarlasını sulayabilmek için kendi imkânları ile yaptığı su çarkı yardımıyla mazotsuz ve elektriksiz sulama yapmayı başardı. Evden topladığı atık malzemelerden inşa ettiği büyük bir çarkı sulama kanalı üzerine kurarak 15 dönümlük meyve bahçesini ve tarlasını sulamayı başaran Yüzgül, değirmenin tepesinde türkü söyleyerek keyfini çıkardı.

Yüzgül, çarkın yanlarına çaktığı bidonlar sayesinde küvete taşıdığı suyu boru yardımı ile tarlaya vermeyi başardı. Altı metre yüksekliği bulunan çark sayesinde 150 metre öteye suyu taşıdığını ifade eden Yüzgül, elektrik ve mazot harcamadan tarlasını suladığını ifade etti.

Seyitgül Yüzgül “Bu tarlaya meyve ağaçları dikerken buralarda su yoktu. Maddi durumum da çok iyi değildi. Her zaman elektriğe veyahut mazot ile su alamazdım. Ben çok düşündüm, nasıl bir iş yapayım, nasıl bir teknoloji geliştireyim. Düşündüm taşındım bu pervane aklıma geldi. Suyun içine ana rıhtımları dikerken direkleri o ana rıhtımların üstüne bilye ile diktim" dedi.

"BAŞARDIM"

Yüzgül "Bilyenin içine bir mil geçirdim. Millin içinde de 2 tane tırmık tekeri yerleştirdim. Tırmık tekerlerine o rıhtımların ayaklarını bağladım. 18 tane rıhtım var ve her rıhtımın başında birer tahta var. Tahtalar suyun içine girince su tahtaya vuruyor ve rıhtımları çeviriyor. Rıhtımları çevirince pervane komple dönüyor. Su almak için boru bağladım olmadı. Borular olmayınca kovaları bağladım. Kovaları tahtaya çaktım ve başarılı oldum" diye konuştu.

"Tahtadan bir küvet yaptım" diyen Yüzgül "Su, kovalar yardımı ile küvetin içine taşınıyor. Küvetin içine bir boru düzeneği yerleştirdim. Boru yardımı ile suyu tarlanın içine götürdüm. Buradan aldığım su ile 15 dönümlük tarlamı suluyorum, su fazladır az değildir. Tarlama yetecek kadar su çıkıyor. Bu su fazlasıyla işimizi görüyor. Tarımla uğraşan ve tarlası su kanalına yakın olan tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum bu sistemi" dedi.

75 yaşındaki Seyitgül Yüzgül "Mazot ve elektrik harcamadan suyu tarlama alıyorum. Su değirmenini tamamen atık malzemeden yaptım. Para harcamadan bu sistemi yaptım. Pervanenin yüksekliği 6 metreden oluşuyor. Yaklaşık 150 metre uzağa su alabiliyorum. Bu sistem sayesinde 15 dönümlük meyve bahçemi ve ektiğim sebzeleri para harcamadan sulayabiliyorum” diye konuştu.

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