Atılan havai fişek ağaçlık alanı yaktı

Kaynak: İHA

Konya'da atılan havai fişek, ağaçlık alanda yangına sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, orman alanı yakınında havai fişek atıldı. Havai fişeklerin ağaçlara gelmesi sonucu yangın çıktı.

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Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, havai fişek atan şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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