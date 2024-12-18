Atılan her adım tek tek izlenecek! Yeni proje hayata geçirildi

İstanbul Esenler Belediyesi, okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara ise 250 kamera olmak üzere toplamda 435 noktada güvenlik kameraları yerleştirilecek. Akıllı sistemlerle donatılmış bu kameralar, 7/24 izleme yaparak, güvenlik tehditlerinde otomatik alarm sistemiyle yetkili birimlere anında bildirim gönderecek. Böylece olası tehditler, henüz gerçekleşmeden önlenebilecek.

Projenin yönetimi ve izleme süreçlerinin yürütülmesi için "Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi" inşa ediliyor. Bu merkez, yalnızca güvenlik operasyonlarını değil, aynı zamanda olası afet durumlarında koordinasyonu sağlamak amacıyla da kullanılacak.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu projenin şehrin güvenliğini artırma ve afetlere hazırlıklı olma konusunda önemli bir adım olduğunu ifade ederek, projenin uzun zamandır gerçekleştirmeyi planladığı hayallerinden biri olduğunu belirtti.

Güvenliğin insan ve toplum düzeni için önemli olduğunu anlatan Göksu, "Bir insanın yaşadığı şehirde en çok önemsediği ilk şey güvenliktir. Şehirlerimizin ne kadar güvenli olduğu bizi doğrudan ilgilendirir. Bunun için 'Biz Esenler'in daha güvenli ve huzurlu olması için neler yapılabiliriz?' diye çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Bunların başında sosyolojik birtakım argümanlar, parametreler devreye sokarak Esenler'i İstanbul'un istatistiksel olarak en güvenilir şehirlerinden birisi haline getirdik" diye konuştu. Göksu, Esenler'de her bir çocuğun sokağa çıktığında huzurla oynayabilmesini ve her bir annenin çocuğunu sokağa huzurla ve güvenle göndermesini istediklerini söyledi.

İlçede bulunan 1287 sokağın hepsinin yapay zeka destekli kameralarla bu merkezden takip edilmesini istediklerini vurgulayan Göksu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla beraber çalıştıkları, üretiminin ASELSAN tarafından yapıldığı projede İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının da diğer paydaşlar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii İcra Komitesince de karar haline getirilen projenin Türkiye'de ilk olduğunun altını çizen Göksu, "Ekranlar vasıtasıyla bütün sokaklar, yılın 365 gününün her bir saatinde ve dakikasında, yerleştirilen yapay zeka destekli kameralarla, Emniyet'imizin ve Büyükşehir Belediyesinin trafikle ilgili arzu eden ekipleri hem de şehrin temel sorunlarıyla ilgilenen zabıta ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Bununla beraber sokaktaki kargaşadan tutun da sokaktaki güvenliğe kadar her şeyi buradan takip etmiş olacağız. Böylece Türkiye'de ilk defa bir şehir, yüzde 100 güvenli şehir haline gelecek. Gerçekten Esenler'in her bir sokağındaki çocuklarımız güvenle oynayacaklar. Anneler, çocuklarını sokaklara güvenle gönderecekler" ifadelerini kullandı.

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda da afet koordinasyon merkezi de olacağının altını çizen Göksu, bir taraftan şehrin bütün sokaklarını takip etme imkanına sahip olduklarını, diğer taraftan da ambulansların bulunduğu, 15 bin kişi için aynı anda yemek pişebilecek mutfağın yer aldığını belirtti.

"DEVLETİN BÜTÜN BİRİMLERİNİN GÖZÜ KULAĞI OLACAĞIZ"

Proje kapsamında toplam 1166 kameranın kurulma işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Göksu, "Bu ekranda gördüğünüz görüntülerde 64 kameranın görüntüsü var. Bu yakında 1166 kameranın görüntüsüne dönüşecek. Burada, sokaklarımızın her birinde neye ihtiyaç olduğu buradan takip edilecek. Bizim müdahale etmemiz gerekiyorsa biz, devletin başka diğer kurumları müdahale etmesi gerekiyorsa onlar müdahale edecek. Biz, burada aslında devletin bütün birimlerinin gözü kulağı olacağız. Şimdi mesela şurada tam köprü dönüşünde araçların geldiği noktada bir otomobil duruyor. Belli bir zamandan beri bekliyor. Buradaki arkadaşlarımız o bölgedeki bizim ekiplerimize hemen talimat verdiğinde o araca müdahale edilecektir. Buradaki arkadaşlarımız o bölgede kimlerin var olduğunu görecek veya telsiz sistemiyle bir anons ettiklerinde bu araca anında gereği yapılacaktır. İsterseniz hep beraber görelim" şeklinde konuştu.

-PROJEYLE NELER HEDEFLENİYOR?

Kamu düzeninin sağlanması için cadde ve sokaklardaki gerekli olaylara müdahale etme, yaya geçitlerindeki ihlalleri tespit etmek ve yaya güvenliğini artırma, park alanlarında meydana gelen ihlalleri ve park yeri doluluk durumunu izlemenin hedeflendiği projeyle şunlar da amaçlanıyor:

"Engelli erişimini kontrol etmek ve engelli park yerlerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Çevre kirliliği ve atık yönetimine ilişkin ihlalleri tespit etmek ve suçluları belirlemek. Hava kirliliği, gürültü seviyeleri ve diğer çevresel faktörleri izlemek. Sokak aydınlatmasını kontrol etmek ve enerji tasarrufu sağlamak. Doğal afetler, yangınlar veya diğer acil durumlar sırasında olayları izlemek ve müdahale etmek. Acil durumlar veya toplumsal olaylar sırasında olayları izlemek ve kriz yönetimi sürecine destek sağlamak. Sokak ve cadde yüzeylerinde bozulmaları tespit ederek müdahale etmek. Trafik yoğunluğunu izlemek, trafik akışını optimize etmek ve trafik ihlallerini tespit etmek. Trafik kazalarını tespit etmek ve kaza yerindeki durumu belgelemek."