Atilla Türker Süper Kupa krizindeki Hamit Altıntop gerçeğini açıkladı. Yok artık

Ünlü spor yazarı Atilla Türker, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizindeki çarpıcı detayları açıkladı.

Ünlü spor yazarı Atilla Türker, Suudi Arabistan'daki Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türker şunları söyledi:

- Böyle bir krizde bile bizim TFF yetkilileri ortada yok. Hepsi otelde arka kapıdan kaçtı.

- Hamit Altıntop'a sorduk. Her türlü sözleşmeyi yaptık dedi. Demek ki yapmamış.

- Böyle şey olabilir mi? Ulu önder Atatürk'e kim nasıl yasak koyabilir?

- İki kulübün başkanına da tebriklerimi yolluyorum. Gerekeni yaptılar.