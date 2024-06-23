Atilla Yeşilada bombayı patlattı: Çok ucuz kaldı, bunu alın

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada ‘çok ucuz’ diyerek yatırımcılara neye yapılan yatırımın karlı olacağını söyledi.

Ellerindeki paranın erimesine engel olmak isteyen milyonlar yatırımcı dolar altın, borsa ve banka mevduatları arasında gidip gelirken Atilla Yeşilada ‘çok ucuz’ diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

BORSA NEREYE GİDER?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine getirmesinin sonrasında banka mevduat faizleri yüzde 55 seviyelerine gelirken borsa ise tarihi rekorunu kırdı ve 10 bin 900 seviyelerine kadar çıktı. Faiz kararının ardından 2-3 aylık dilimlerde ise dolar durgunluk yaşadı.

Anlık olarak ise dolar durgunluğunu kırarak 32,81 seviyelerini gördü. Borsa İstanbul 10 bin seviyesine çatal attıktan sonra yeniden 10 bin 770 bandına geldi.

YEŞİLADA: ÇOK UCUZ KALDI

Borsa İstanbul yatırımcıları ise yatırımlarının geleceği için ekonomistlerin açıklamalarına dikkat kesildi. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsa yatırımcılarına seslenerek bir açıklamada bulundu. Atilla Yeşilada, borsada fiyatlara yedirilmesi sürecinin bir düzeltmeye neden olacağını düşündüğünü söyleyerek "Buna rağmen, önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde borsa çok ucuz kaldı. Şu anda gelişmekte olan piyasalarda, global fonların hisse senetlerine pek ilgi göstermeyip daha çok tahvil aldıklarını görüyorum. Ancak, hisse senetlerine de ilgi göstereceklerini ve bu süreçten Borsa İstanbul'un fevkalade yararlanacağını söyleyebilirim” diye konuştu.