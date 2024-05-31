Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Doları tutmazsak çok aşağı gidecek” şeklinde açıklama yapmıştı.

Atilla Yeşilada, Şimşek’in bu çıkışını Mesele Ekonomi programında değerlendirdi.

Yeşilada “Merkez Bankası doları tutmazsa nereye gider?” sorusuna cevap verdi.

İşte Yeşilada’nın konuşmasından öne çıkan satırlar:

“ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN HERKES YAPAR”

Tutmasalar nereye gideceğini hesaplamak çok zor çünkü bir şeyin adil değerini hesaplamak kolay ama bu halkın feveran veyahut da hissiyatına olan fiyatları hesaplamak çok zor…

Şöyle söylüyorum ben dedim ki hadi bir yazdım tahtaya böyle merkez mesela tutmadı. Bir de mesela dedi ki ihracatçılar falan artık bize döviz vermek zorunda değilsiniz. Ne yaparsanız yapın… İşte o zaman Türkiye'nin cari açını dengeleyecek ve enflasyonunu dengeleyecek veyahut da faiziyle tutarlı kur şurası diye hesaplarım bu çok basit matematik üniversiteyi bitiren herkes yapar.

DOLAR 1 LİRA DÜŞSÜN HERKES SATMAYA BAŞLAR

Dolar bugün 32,20 galiba 31’e düşsün herkes satmaya başlar dolar satmaya başlar. İşte bu birbirinin peşine takılma veyahut da o uçurumdan atlayan küçük memeli hayvanlar gibi birbirini takip etme şeyi yüzünden özellikle döviz piyasaları bütün finansal piyasalarda bu aşırı dalgalanma over Shooting und Shooting vardır. 20 liraya da gider hiç şey yapamazsın yükseliyorsa yani tabii çünkü sen yani senin yanındaki sattı zaman senin tuttuğun malın da fiyatı düştü marjinal fiyat herkese uygulandığı için zararın artıyor abi her gün İşte buna Amerikalılar Pain trade diyorlar.

TÜRKİYE’DE BUNU YAPARSAN ÇOK CİDDİ DEPREM OLUR

Yani bir pozisyon almışsın kar etmek için acı çekiyorsun ama acı her gün biraz artıyor. Dolayısıyla gider yani bu riski bir şey miydi ekonomi için ve yönetilmesi gereken bir şeymiş çünkü seçimden sonra 60 milyar dolar almış Merkez Bankası rezerve düzeltmiş. Çok ciddi bir rakam 1 bu 5 ay falan geçti. Tabii daha da gelecek yolun başındayız yani piyasadaki muhataplarını yani döviz işi yapanları ve real ekonomideki finans birimlerini neye alıştırdığın bağlı. Türkiye'de şu anda bunu yaparsan çöker yani çöker değil çok ciddi deprem olur.

TÜRKİYE’DE DEFLASYON OLUR

Mesela bir Japonya örneğine bakalım yen sırf bu sene dolara karşı %10 değer kaybetti. Ki bu yani gelişmiş bir ülke için ölüm ama onlar alışık çünkü serbest piyasaya bırakmışlar. Herkes döviz riskine karşı kendini hec ediyor.

Hayır Türkiye'de yapamazsın kesinlikle yapamaz şeyi de yapamazsın yani hani döviz piyasasından çıkar fiyat dalgalanmalarına Türkiye birde birden çok sert bir deflasyon olur.

DOLAR 32’DEN 20’YE DÜŞERSE…

İşte o zaman yani burada Türkiye'de bir tartışma var benim gibi azınlıkta olan ekonomistler Türk Lirası dış ticareti dengeleme anlamında fazla değerli değil diyorlar. Çoğu katılmıyor bize eyvallah Ama şimdi 32'den 20'ye 25'e düşerse o zaman tabii ki yani her şeyin bir noktada fiyat hassasiyeti olur.