Atilla Yeşilada: Çok para kazandıracak

Pek çok vatandaş elindeki varlıktan kazanç sağlamak için yatırım yapmayı tercih ediyor. Kazanç anlamında son zamanlarda BES fonları da öne çıkıyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, o yatırım fonunu işaret ederek çok kazandıracağını duyurdu.

BES FONU NEDİR?

BES fonları, bireysel emeklilik sistemine katılan vatandaşların birikimlerini yatırım yapmak için kullanılan fonlar olarak bilinir. Bu fonlar, emeklilik şirketleri tarafından yönetilirken katılımcıların adına emeklilik sözleşmesi gerekçesiyle tahsil edilen paraları da içinde barındırır.

BES fonları, yatırım yaptığınız fonun risk profiline bağlı olarak risk oluşturabilir. Bu noktada yatırım fonuna yatırım yapmak isteyen kişiler uzmanların tavsiyelerine başvuruyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, çok kazandıran yatırım fonunu takipçileriyle paylaştı.

"MEVDUATIN ÜSTÜNDE GETİRİSİ VAR"

Yeşilada, çok kısa vadeli faizli enstrümanlardan uzun vadeli devlet tahvillerine ve bu devlet tahvilleri içinde de enflasyon endeksli kağıtların alınabileceğine dikkat çekerek, BES’te çok erken çıkmayacağını 10 sene 20 sene kalacağınızı düşündüğünü, 10 yıl vadeli TÜFEX dedikleri veyahut da 6 yıl vadelileri de olduğunu, enflasyonun üzerinde belli bir miktar risk primi ödeyen tahvillerin olduğunu, Bunların vatandaşa mevduatın üstünde bir getiri sağlayacağını söyledi. Yeşilada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihraç ettiği Euro tahvillerden oluşan sepetler var bunlara girebilirsiniz. Orada da şu anda bile dolar getirisi yüzde 7 civarında” ifadelerini kullandı.