Atilla Yeşilada maaşlara yapılması gereken zammı açıkladı! Tüm çalışanlar isyan etti

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Atilla Yeşilada, son katıldığı programda enflasyon ve maaş zamlarını değerlendirdi.

“GEÇMİŞ ENFLASYON KADAR ZAM YAPMAK ENFLASYONU DÜŞÜRMEZ”

“Türkiye’de periyodik yapılan ücret ve maaş zamlarının geçmiş enflasyonla alakasını kesmek. Çünkü bu enflasyonu katı hale getiriyor” diyen Yeşilada “Yani siz enflasyonla mücadele ediyorsunuz, 50’den 30’a indiriyorsunuz ama sene başında 17 milyon emekli, 5 milyon da kamu çalışanı orduyla falan 6 milyon var. Onlar geçmiş enflasyon yüzde 50 kadar bir daha para alıyorlar yine harcıyorlar” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 17’Yİ ALIN ÇENENİZİ KAPATIN”

“Bu periyodik zamlara karşı değilim. Tabii ki herkes Türkiye’nin büyümesinden payını alacak ama hedef enflasyon kadar zam alması lazım” diyen ünlü ekonomist, “Size ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. Yılsonunda Erdoğan ve Mehmet Şimşek çıkacak. Sene sonunda haydi hedef enflasyon yüzde 45 diyelim. Ben 2025 yılı için size yüzde 45 zam yapmıyorum. 2025 yılı için hedefimiz yüzde 17’dir. 17’yi alın çenenizi kapatın. Bunun da Erdoğan açısından seçmene neye mal olacağını çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.