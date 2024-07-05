Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı

Geleceğin para birimi olarak belirtilen kripto para borsasında son zamanlarda yaşanan gelişmelerden dolayı sert düşüş yaşandı.

Bitcoin son 1 ayda rekor düzeyde yüzde 23 düşüş kaydetti. Yaşanan düşüşlere rağmen ünlü ekonomist Atilla Yeşilada 2024 tahminini değiştirmeyerek yatırım aracı olarak bir defa daha Bitcoin’i gösterdi.

1 AYDA YÜZDE 23 DÜŞTÜ

Ocakta ABD’de Spot Bitcoin ETF’lerin onaylanması sonrasında Bitcoin 3 aylık periyotta 69 bin dolar rekorunu aşarak 73 bin doları görmüştü. Yükseliş sonrasında Bitcoin’de balina olarak adlandırılan büyük yatırımcının ortaya çıkmasından dolayı rekor düşüş görüldü.

1 aylık veriye kıyasla Bitcoin yüzde 23 bandında gerileme yaşayarak 54 bin doların altına kadar indi.

Bitcoin’de yaşanan düşüşün temel nedeni olarak ABD seçimleri gösteriliyor.

YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRMİŞTİ

54 bin doların altına gerileyen Bitcoin’in Halving dönemine girmesi sonrasında kısa sürede rekor kıracağı tahmin ediliyor. Bitcoin üretim hızının azaltılmasından dolayı fiyatının yükseleceğine dikkat çekiliyor. Bu bakımdan çoğu uzman kısa süre içinde rekor kıracağını iddia edilse de yaşanan sert düşüş, yatırımcılar tarafında tedirginlik oluşturuyor.

YEŞİLADA: SENE SONU PRİM YAPACAK

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Bitcoin’le ilgili tahminini yineleyerek yıl sonuna vurgu yaptı. Yeşilada, “Kripto yatırımlarının bireysel yatırımcılara yayılmasıyla yeni bir aşama başladı. Ben kriptoların aralıklı olarak başta Bitcoin’i kastediyorum. Sene sonuna kadar prim yapacağı düşüncesindeyim” ifadelerine yer verdi.