Atina tarihinde en sıcak haziran ayı kaydedildi

Uzmanlar, geçen ayın ortalama sıcaklığının 29.9 dereceye yükseldiğini ve gündüz sıcaklıklarının 35.6 dereceyi bulduğunu belirtti.

NOA'nın yayınladığı verilere göre, haziran ayı sıcaklıkları 1981-2010 ortalamasının 4.4 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, son 30 yılda gece sıcaklıklarının ortalama 4.8 derece daha yüksek olduğu kaydedildi. Özellikle 21-22 Haziran'da gece en düşük sıcaklığın 29.5 dereceye ulaştığı bildirildi.

NOA'nın Thiseio bölgesindeki verilerine göre, Atina'da ortalama sıcaklıklar son on yılda 1860-1900 dönemi ortalamasının 1.7 derece üzerine çıktı. Uzmanlara göre, bu artış hızı son yıllarda daha da ivme kazandı. NOA Çevre Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü Dimitra Founta Kathimerini, "Atina'da yaz aylarında sıcaklıkların her on yılda gündüz en yüksek sıcaklıklarda 0.6 derece, gece en düşük sıcaklıklarda ise 0.8 dereceden fazla arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Kathimerini ayrıca, "Atina'nın Doğu Akdeniz'de, yani termal risk açısından iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden birinde bulunduğunu ve Akdeniz'deki sıcaklık artış hızının son 40 yılda küresel ortalamadan iki kat daha fazla olduğunu" vurguladı.