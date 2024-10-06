Atina, yeni bir tampon bölge mi oluşturuyor? İkamet eden 10 bin avro teşvik verilecek

Yunanistan’ın Türkiye sınırında ve Türk nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelere yönelik açıkladığı yeni iskân politikası dikkat çekti.

aydınlık.com.tr'nin haberine göre. Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki, Kumçiftliği (Oresteiada) Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bölgesel ve Yerel Kalkınma için Ulusal Strateji” konulu etkinlikte konuştu. Geçen haftalarda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in bölge turuna da eşlik eden Zacharaki, “Meriç (Evros) için yeni ve büyük bir fırsat önümüzde duruyor. İli, nüfus ve kalkınma açısından canlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

Özellikle Kuzey ve Orta Meriç bölgelerinde yeniden yerleşim için teşvikler vereceklerini duyuran Zacharaki, Meriç ilinin Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka ilçelerine yerleşecek ailelere 10 bin avro teşvik verileceğini bildirdi. Teşvikten yararlanacak kişilerin seçiminde ise herhangi bir gelir kriteri olmadığını belirten Yunan Bakan, uygulamanın tamamıyla diğer bölgelerden bu bölgeye taşınma mantığına dayandığını kaydetti.

Bakan Zacharaki’nin ayrıntılarını da verdiği teşvik programına göre; nüfusu 500'ün altında olan bir bölgeye yerleşilmesi halinde 5 bin avrosu yerleşim sırasında, 5 bin avrosu ise bir yıl ikamet ettikten sonra olmak üzere 10 bin avroluk yardım sağlanacak. Nüfusu 500'den fazla olan bir yerleşim yerine gidilmesi halinde ise 3 bin avrosu yerleşim sırasında ve 3 bin avrosu bir yıl ikamet ettikten sonra olmak üzere 6 bin avroluk yardım yapılacak. Ayrıca iki çocuğu olan ailelerin üçüncü çocuğu yapmaları durumunda, özel konut projelerinde, iş yeri açan kadın girişimcilerin işletme maliyetlerinin karşılanmasında ve bölgenin canlandırılmasına yönelik bir dizi ek konuda ödenekler sağlanacağı kaydedildi.

BATI TIRAKYA'DA 150 BİN TÜRK YAŞIYOR

Yunanistan’ın yeni iskân politikası için Türkiye sınırını, özellikle de Türklerin tarihi geçmişlerinin olduğu ve yoğun olarak yaşadığı bazı ilçeleri seçmesi dikkat çekti. Atina’nın askeri planlarının da merkezinde yer alan Batı Trakya’da 150 bin Türk yaşıyor. Sofulu gibi bazı ilçelerde Türk nüfus, Yunan nüfustan daha fazla bulunuyor.

Ancak Yunan tarafı, uzun yıllardır Batı Trakya Türkleri’ne yönelik baskı politikaları izliyor. Türk kimliğini tamamen yok sayan Yunan tarafı, Lozan Barış Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirmiyor. Batı Trakya Türkleri’nin okulları, dernekleri kapatılıyor, yoğun bir asimilasyon politikası yürütülüyor.

Şimdilerde Türkiye sınırına yerleştirilecek yeni Yunan nüfusun ise kalkınmadan ziyade güvenlik politikaları çerçevesinde alınmış bir karar olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre ABD ve AB, Yunanistan’ın Türkiye sınırına yığınak yaparak bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyor. Dedeağaç’a gönderilen binlerce tank ve askeri araç da bu planlardan bağımsız değil.

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2022’de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar.”