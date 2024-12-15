Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

Kaynak: AA
Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki ilerleyişine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

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Rus ordusunun Donbas’taki önemli bazı noktaları ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Veseliy Gay yerleşim birimi ve merkez askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucu da Puşkino yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin taarruzlarında AN/MPQ-65 radar istasyonu, ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin 4 fırlatıcısı, askeri hava üslerinin altyapısı, 146 bölgedeki askeri birlikler ile teçhizatın toplandığı noktaların vurulduğu bildirildi.

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Ayrıca açıklamada, savunma hattında da Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağı, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sisteminden atılan 8 füze ile 116 uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü ifade edildi.

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