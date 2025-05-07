Atina'da Anadolu Efes'i Türkler yıktı

EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un konuğu oldu. OAKA'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyreğin ortalarında Ergin Ataman'ın öğrencileri farkı 23'e kadar çıkardı. Çeyrek sonunu daha iyi oynayan Efes, farkı azaltmayı başardı ve soyunma odasına 41-30 geride girdi.

Üçüncü çeyrek Mitoglou'nun son saniyede attığı üçlükle 53-46 Panathinaikos'un lehine tamamlandı. Son çeyrek farkın kapanmasına izin vermeyen Panathinaikos maçı 75-67 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek adını Final Four'a yazdıran taraf oldu.

Panathinaikos’da milli oyuncu Cedi Osman 28 sayı ve sekiz ribauntla oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu. Ömer Faruk Yurtseven ise iki sayı atarken bir ribaunt aldı. Anadolu Efes'in en skorer oyuncusuysa 16 sayı atan Elijah Bryant oldu. Shane Larkin'in 11 sayı ve dört asisti galibiyete yetmedi.

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathianikos oldu

EuroLeague'de şampiyonun belirleneceği Final Four, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek. Yunan temsilcisinin Final Four'daki rakibi Fenerbahçe Beko olacak.

Monaco kazandı, Olimpiakos ile eşleşti



Monaco da beş maça uzayan serinin finalinde Barcelona'yı nefes nefese geçen bir maç sonunda 85-84 yendi. Barcelona forması giyen Kevin Punter’ın son saniye üçlüğü sayı olmayınca Fransız ekibi zorlu serinin kazananı oldu ve Abu Dabi biletini kaptı. Böylece Final Four’da İspanyol ekibi bulunmayacak, Monaco yarı finalde Olimpiakos ile karşılaşacak.