Atina'da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı: Ege yemekleri tanıtıldı

Kaynak: AA
Atina'da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı: Ege yemekleri tanıtıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Ege bölgesinin zengin lezzetleri tanıtıldı. Elçilik rezidansında gerçekleşen davette, konuklara çeşitli Ege yemeklerinden örnekler sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Ege mutfağının Yunan ve İtalyan misafirler için de tanıdık olduğunu belirtti. Büyükelçi Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halk arasında bir köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek, "Bu etkinliğin, Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir atmosferin hakim olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi.

YEMEKLER EGE'UYE ÖZGÜN İÇERİKLERLE HAZIRLANDI

Ege bölgesinin yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer alan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Zeytinyağının bu kültürel mirasın önemli bir unsuru olduğunu belirten Erciyes, etkinlikte sunulan tüm yemeklerin Ege zeytinyağı ile hazırlandığını söyledi.

Davette, İzmir köfte, karides güveç, fava, taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması ve şekerpare gibi Ege mutfağının seçkin lezzetleri misafirlere ikram edildi.

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