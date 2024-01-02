Atina'daki atık su analizi Kovid-19'da büyük artış olduğunu ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Atina'daki atık su analizi Kovid-19'da büyük artış olduğunu ortaya çıkardı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da atık su üzerinde yapılan bir analizde, Kovid-19 vakalarında büyük bir artış olduğu ortaya çıktı.

Yunan uzmanlar yaptıkları açıklamada, Atina'da ham kanalizasyon üzerinde yapılan testlerin tatil sezonunda Kovid-19 enfeksiyonlarında keskin bir artış gösterdiğini söyledi.

Analitik Profesörü Nikos Thomaidis, "Gerçek şu ki, geçen ay atık sudaki hem koronavirüs hem de influenza A ve sinsityal virüs (RSV) gibi diğer solunum yolu virüslerinin genel yükünde çok büyük bir artış yaşadık" dedi.

Profesör, "Koronavirüsün viral yükü diğer ikisinden çok ama çok daha yüksek, ancak diğer iki virüsün bir arada olması bu kombinasyonu oldukça ciddi hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Thomaidis, verilerin Kovid-19'un tatil sezonu boyunca her yere yayıldığını gösterdiğini söyledi. Uzman isim, "Geçen hafta bu virüslerde yüzde 85-90 oranında artış görüldü ve bu da önümüzdeki 2-3 haftada virüs yükünün daha da yüksek olacağı anlamına geliyor" dedi.

1 Ocak'ta Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), son 24 saat içinde hastanelere 64'ü Atina'da olmak üzere 229 yeni koronavirüs hastasının kabul edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yapan uzman komitesi üyesi ve epidemiyoloji profesörü Gikas Magiorkinis ise yaptığı açıklamada, "Koronavirüs hastalarının sayısını üç kattan fazla arttı ve hastaneler büyük baskı altında" dedi.

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