Atıştığı kadın öteki kadın çıktı. Ooo neler oluyor hayatta

Kaynak: Haber Merkezi
Atıştığı kadın öteki kadın çıktı. Ooo neler oluyor hayatta
Piyanist Ece Dağıstan, sosyal medyadaki takipçilerinden Suna Germen’le atıştı.

Fazıl Say’ın eski eşi, piyanist Ece Dağıstan, sosyal medyada Suna Germen isimli bir takipçisiyle tartıştı. Atıştığı takipçisini daha sonra araştıran Dağıstan, Germen’in yıllar önce babasıyla ilişki yaşamak istediğini öğrendi.

Atışma, Suna Germen’in Dağıstan’a “Yüzyılımızın dâhisi Fazıl Say sayesinde, sevsinler çabanı” yazmasıyla başladı. Dağıstan ise bu sözlere “Elbette... Kimin Tarkan'ın sayesinde mi olacaktı” şeklinde karşılık verdi.

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Germen ise, sosyal medya üzerinden Dağıstan’a; Fazıl Say’la evlenerek adını duyurduğunu, Say’ı mutlu edemediğini söyledi. Germen, Dağıstan’a “Sevsinler senin hevesini” şeklinde sözler iletti.

Bu ithamların sonrasında, Dağıstan Suna Germen hakkında araştırma yapınca, oldukça ilginç bir detaya ulaştı.

Ece Dağıstan, Germen’in yıllar önce babasıyla ilişkisinin olduğunu öğrendi ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Dağıstan, Germen’e şunları söyledi: “Sizin yıllar önce babamla yaşamış (yaşayamamış) olduğunuz ilişkinin sorumlusu ben değilim. Ve babam iyi ki sizi değil de annemi tercih etmiş.”

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