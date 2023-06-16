Atiye'nin ikinci çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Beş yıl önce Erol Sebebci ile evlenen ve 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez hamile. Ünlü şarkıcı ikinci bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Atiye'nin ikinci çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Şarkıcı Atiye, 2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da sessiz sedasız evlenmişti.

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HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

34 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise ünlü sanatçıdan müjdeli haber gelmişti. Beş yıl önce hayatını birleştirdiği Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren Atiye, ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu.

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''CANIM DEVAMLI TURŞU ÇEKİYOR''

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan ünlü isim, ''Şu an hamilesin sanırım. Doğru mu?'' sorusuna, ''Evet, hamileyim'' yanıtını vermişti. ''Aşermeler yaşıyor musun?'' sorusunu da cevap veren Atiye ''Canım devamlı turşu çekiyor'' demişti.

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''YÜZDE DOKSAN KIZ''

ELLE ödül töreni, önceki akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Şarkıcı Atiye de geceye katılan isimler arasındaydı. Hamilelik süreciyle ilgili konuşan Atiye, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü şarkıcı konuya ilişkin şunları söyledi: 'Yüzde doksan kız çocuğun olacak' dedi doktorlar. Henüz bir isim belirlemedik ama düşünüyoruz tabii ki.

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