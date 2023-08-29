Atletico Madrid gol yağdırdı. Çağlar Söyüncü detayı

İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 7-0 yendi.

Rakibi karşısında 90 dakika boyunca çok üstün oynayan Atletico'nun gollerini 2. dakikada Griezmann, 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Correa ile 86'da Llorenta attı.

Atletico Madrid'e yeni transfer olan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçın 76. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdüren Atletico Madrid bir sonraki hafta Sevilla'yı konuk edecek, 6 puanda kalan Rayo Vallecano ise Real Betis deplasmanına gidecek.