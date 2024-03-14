Atletico Madrid, penaltılarla çeyrek finalde

Kaynak: İHA
Atletico Madrid, penaltılarla çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Inter’e 1-0 mağlup olan Atletico Madrid, normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 üstün tamamladığı rövanş karşılaşmasında rakibine seri penaltı atışları sonucu 3-2’lik üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Inter'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Dimarco ile Griezmann’ın attığı karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid 87. dakikada Depay'ın golüyle 2-1 öne geçerken, kalan sürede başka gol olmayınca uzatma bölümüne geçildi.

Eşitlik, uzatma bölümünde de bozulmayınca kazanın seri penaltı atışları belirledi.

Rakibine penaltı atışları sonucu 3-2 üstünlük sağlayan Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı adına 120 dakika sahada kaldı.

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