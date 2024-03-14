Atletico Madrid, penaltılarla çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Inter'i konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısı Dimarco ile Griezmann’ın attığı karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Atletico Madrid 87. dakikada Depay'ın golüyle 2-1 öne geçerken, kalan sürede başka gol olmayınca uzatma bölümüne geçildi.
Eşitlik, uzatma bölümünde de bozulmayınca kazanın seri penaltı atışları belirledi.
Rakibine penaltı atışları sonucu 3-2 üstünlük sağlayan Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı adına 120 dakika sahada kaldı.