Atletico Madrid Real Madrid. 6 gollü maçta Arda Güler ve Çağlar Söyüncü detayı

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Atletico Madrid Real Madrid. 6 gollü maçta Arda Güler ve Çağlar Söyüncü detayı
İspanya Kral Kupası son 16 turu Madrid derbisine sahne oldu. Atletico Madrid ile Real Madrid mücadelesi nefes kesti.

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid-Real Madrid derbisi nefes kesen bir mücadeleye ve 6 gole sahne oldu.

Atletico Madrid 90 dakikada 39. dakika Lino, 57. dakikada da Morata'nın golleriyle iki kez öne geçti.

Real Madrid ise 45'te kendi kalesine Oblak ve 82'de Joselu'nun golleriyle beraberliği sağladı.

Normal süre 2-2 sona erdi.

Uzatmalarda 100. dakikada Griezmann ve 119. dakikada Riquelme Atletico Madrid'i galibiyete ve tura taşıyan isimler oldu.

Atletico Madrid sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Arda Güler yedek kulübesinde başladığı maçı yedek kulübesinde tamamladı. Atletico Madrid'deki milli oyuncu Çağlar Söyüncü de oyuna giremedi.

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