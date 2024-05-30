ATM ücreti davası sonuçlandı. Visa ve Mastercard ödeme yapacak

Düzenleme: Kaynak: AA
ATM ücreti davası sonuçlandı. Visa ve Mastercard ödeme yapacak

Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açılan davada 197,5 milyon dolara uzlaşma sağladı.

Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşması kapsamında, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi onayladı.

Anlaşma, 2007’den beri bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri dahil ediyor.

Davacılar, Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine sebep olduğu iddiasıyla tazminat talebinde bulunmuştu.

ATM'LERDEN NAKİT ÇEKEN TÜKETİCİLERİ İLGİLENDİRİYOR

Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

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