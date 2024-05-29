ATM'lerde para çekme ve yatırmada yeni dönem. Tarih verildi sınır bu seviye çekilecek

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle nakit para kullanımında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle ATM'lerin günlük limitlerinin yetersiz olduğu sıkça dile getiriliyor.

Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memur zamlarının artışıyla birlikte nakit para sıkıntısının daha da artacağı öngörüsünde olan bankalar, para çekme ve yatırma limitlerinde değişikliklere başladı.

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, fiziksel para kullanımında ciddi sorunlara yol açıyor.

Özellikle en büyük banknot olan 200 TL'nin alım gücünün giderek azalması, ekonomi çevrelerini yeni banknot taleplerini artırmaya yönlendirirken, bu taleplere kulaklarını tıkayan ekonomi yönetimi, fiziksel para dolaşımındaki krizin derinleşmesine sebep oluyor.

2024 yılının başlarında birçok banka için günlük 5 bin TL olan para çekme sınırı, 10 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak yılın ilk dört ayında yaşanan yüksek enflasyon, 10 bin liralık limitin de yetersiz kalmasına neden oldu.

Vatandaşlar, harcamaları ve nakit ihtiyaçları için bu sınırın üzerinde para çekmek durumunda kaldıklarında ise fahiş komisyonlar ödemek zorunda kalıyorlar.

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GÜNLÜK PARA ÇEKME SINIRI DEĞİŞTİRİLİYOR

Temmuz ayına yaklaşırken, emekli ve memur maaşlarında beklenen artış öncesinde krizin daha da büyümesini önlemek amacıyla birçok banka, günlük para çekme ve yatırma limitlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Özel bankaların halihazırda 10 bin liralık çekim limitini 20 bin TL'ye çıkaracakları bilinirken, günlük çekim limitini 7 bin 500 lira olarak belirleyen bazı bankaların ise sınırı 15 bin liraya yükseltecekleri öğrenildi.

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Ayrıca, ATM'lerden para yatırma işlemleri için belirlenen 50 bin TL'lik sınırın, mevcut banknotların 200 liranın üzerine çıkmaması durumunda değişmeyeceği öngörülüyor.

Birçok banka, 10 bin TL ve altındaki çekim işlemleri için gişe kullanımını yasaklarken, para yatırma işlemlerinin gişe aracılığıyla sorunsuz bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor.

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BU PARALARIN KULLANIMI KISITLANMIŞ DURUMDA

Resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, 10 liralık banknotların kullanımı, pratikte ATM'ler tarafından kısıtlanmış durumda.

Birçok alışveriş merkezi, yoğun para ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 10 lira ve 20 lira için ayrılan slotlarını 200 TL'lik banknotların kullanımına sunarken, kamu bankaları dışındaki ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlarla işlem yapmak oldukça zor hale gelmiş durumda.