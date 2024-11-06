ATM'ye para yatıran kadına kapkaç şoku

Kaynak: İHA
ATM'ye para yatıran kadına kapkaç şoku

Antalya'da bir bankanın ATM'sinde para yatırmak isteyen kadın kapkaççının kurbanı oldu. Kadının parasını alarak kaçmaya çalışan şahıs, devriye gezen motorize yunus timleri tarafından 100 metre uzaklıkta yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sine Mehtap U. para yatırmak için geldi. Mehtap U. işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı.

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Bu sırada caddede devriye görevini yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri koşarak kaçan şahsı fark ederek takibe aldı. İsminin İsmail U. olduğu öğrenilen şüpheli, banka şubesine 100 metre mesafede yunus timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Yaşadığı olayın şoku ile ne yapacağını bilemeyen kadına banka güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Banka içerisine alınan Mehtap U.'ya görevliler su ve kolonya vererek sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli işlemleri için karakola götürülürken, üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanılmadı.

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