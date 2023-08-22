Atom bombası savaşının işareti ortaya çıktı. 61 F-16 Ukrayna'ya verilecek

Rusya-Ukrayna savaşında gelişmelere yetişmek, gündemi yakalamak her gün zorlaşıyor. Rusya iki gün önce Ukrayna'nın Çernihiv şehrini bombaladı 7 kişi öldü 144 kişi yaralandı. Bu durum bölgede savaşın iyice kızışacağını gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinin F-16 savaş uçağı desteği, savaşın dengesini bozması halinde Rusya'nın 'Atom bombası' silahını çekmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

CUMHURİYETÇİLER '3'NCÜ DÜNYA SAVAŞI HİÇ BU KADAR YAKIN OLMADI' GÖRÜŞÜNDE

ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onay kararı almıştı. .

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtti.

Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.

Eski ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünde yayımladığı videoda,, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı" yorumunu yapmıştı. Trump dikkat çektiği 3.Dünya Savaşı bir anlamda nükleer savaşı atom bombası savaşı...

KİM NE KADAR F-16 YOLLAYACAK

Ukrayna'ya savaş uçağı desteğinde önemli adımlar Hollanda ve Danimarka, Kiev'e toplamda 61 F-16 verecek olması. F-16 kokpitine oturan Zelenski anlaşmadan memnun...Hatta savaşın seyrini değiştirmek için Batı'dan daha fazlasını istiyor.

Ukrayna'ya Hollanda'da 42 F-16 Danimarka da 19 F-16 savaş uçağı verecek. Pilotlar eğitilecek.

UKRAYNALI PİLOTLARIN EĞİTİMİNE YUNANİSTAN'DAN DESTEK

Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi ve Selanik Bildirgesinin 20'nci yıl dönümü vesilesiyle liderler Yunanistan'da toplandı. O zirvenin bir önemli konuğu ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski Yunanistan'ın Ukraynalı pilotların eğitimine destek olacağını açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin de istek gelirse, Ukraynalı pilotları eğitebileceği açıklanmıştı.

LAVROV ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariki konusunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini duyurmuştu. Bunun anlamı "atom bombası savaşlarına hazır olun" demek...

F-16'LAR SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

F-16'lar ABD'li Lockeed Martin tarafından üretiliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesine yeşil ışık yakması Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrini değiştirebilir. Peki bu uçaklar savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Rusya bu hamleye nasıl karşılık verebilir? Bu uçakların Ukrayna'ya verilmesi ile ilgili sorunlar neler?

Son günlerde Rusya, füze saldırılarını artırdı ve aylar süren kanlı çarpışmalar sonrasında Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kasabasını ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak Ukrayna Rusya'nın bu iddiasını yalanlıyor.

Kaynak: Lockheed Martin

F-16'LARIN MENZİLİ 3 BİN KİLOMETRE

Ukrayna'ya verilecek F-16'ların Rusya hava sahasını kullanılmaması şartı olsa da belirsizlikler de ortada. Savaşta bu söz ne kadar tutulur belli değil. F-16'nın menzili 3 bin kilometre...F-16'lar şayet Rusya hava savunma sistemini aşarsa, Moskova'yı vurup, Ukrayna'ya dönebilir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un durumu nükleer tehdit olarak gördüğünü açıklaması, bu gelişmelerin dünyayı atom bombası savaşına götürülebileceğini gösteriyor