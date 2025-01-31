'Atom serum' yine can aldı! Eczacı kalfası taktı, rahatsızlanan kadın öldü

Olay, 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

'Atom' diye tabir edilen sarı serum can aldı

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette "sarı serum" olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı.

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Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.