Attan düşen genç jokey hayatını kaybetti

İrlanda’nın saygın at yarışı dünyasının yükselen yıldızı olarak gösterilen 24 yaşındaki joki Michael O’Sullivan, Şubat ayının 6. günü Thurles’de düzenlenen “Racing Again February 20th Handicap Chase” sırasında yaşadığı talihsiz düşüşün ardından Cork Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu bilinmekteydi. Yarış esnasında Wee Charlie adlı atı üzerinde Gerard O'Leary adına yarışırken, final engelinde yaşanan kaza sonucu diğer iki yarışçının da benzer durumlarla pistten düşmesi, yarışın iptal edilmesine yol açtı.

Jockey Michael O'Sullivan has passed away at the age of 24.



Our thoughts here at BBC Sport are with all his friends and family.