Attan düşen genç jokey hayatını kaybetti

İrlanda’nın saygın at yarışı dünyasının yükselen yıldızı olarak gösterilen 24 yaşındaki joki Michael O’Sullivan, Şubat ayının 6. günü Thurles’de düzenlenen “Racing Again February 20th Handicap Chase” sırasında yaşadığı talihsiz düşüşün ardından Cork Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu bilinmekteydi. Yarış esnasında Wee Charlie adlı atı üzerinde Gerard O'Leary adına yarışırken, final engelinde yaşanan kaza sonucu diğer iki yarışçının da benzer durumlarla pistten düşmesi, yarışın iptal edilmesine yol açtı.

Jockey Michael O'Sullivan has passed away at the age of 24.



Our thoughts here at BBC Sport are with all his friends and family. pic.twitter.com/MQjGgaiLdm — BBC Sport (@BBCSport) February 16, 2025

Dr. Jennifer Pugh, İrlanda At Yarışı Düzenleme Kurulu’nun (IHRB) baş tıbbi yetkilisi, “Michael, ne yazık ki Pazar sabahı erken saatlerde, sevdikleri arasında, Cork Üniversitesi Hastanesi’nde hayata veda etti,” diyerek acısını dile getirdi. Pugh, “Yarış pistinde ve hastanede kendisine en iyi tıbbi desteği sunan çok disiplinli ekiplerimize minnettarlığımızı iletiyoruz. Michael’ın ailesi, son günlerde aldıkları destek için teşekkürlerini yinelerken, yerel topluluk ve yarış camiasına olan şükranlarını ifade ediyor. Bu zor günlerde mahremiyetlerine saygı duyulmasını rica ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

On behalf of the O’Sullivan family, it is with profound sadness that the IHRB confirms the passing of Michael O’Sullivan pic.twitter.com/LIo58toZpy — IHRB (@ihrb_ie) February 16, 2025

Profesyonel arenaya Eylül 2022’de adım atan O’Sullivan, 2018’de Cork’ta elde ettiği ilk resmi galibiyetin ardından kısa sürede kendini kanıtlayarak, Cheltenham’daki Supreme Novices' Hurdle zaferini Marine Nationale ile taçlandırdı. Ardından Jazzy Matty ile elde ettiği Fred Winter galibiyetiyle adından sıkça söz ettiren genç joki, İrlanda’da şampiyon conditional unvanını da kazanmıştı. Kariyeri boyunca İrlanda ve Britanya’da toplam 95 galibiyet elde eden O’Sullivan, bu sezon İrlanda’da 14, Britanya’da ise 2 galibiyetle dikkat çekmişti.

Michael O’Sullivan’un yaşamını yitirmesinin ardından, ailesi acılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla organlarını bağışlama kararı alarak, diğer hastaların yaşamlarında fark yaratacak anlamlı bir adım attı. Dr. Pugh, “Ailesi, bu inanılmaz derecede zor zamanında organ bağışı yaparak, diğer hastaların hayatlarına umut ışığı olacak önemli bir tercih gerçekleştirdi,” sözleriyle bu kararın önemine değindi.

Yarış camiası, Michael’ın sadece pistteki başarılarıyla değil, aynı zamanda alçakgönüllülüğü, azmi ve sıcak kalpliliğiyle de hafızalara kazındığını belirtiyor. IHRB CEO’su Darragh O'Loughlin, “Michael, ağırlık odasında her zaman sevilen ve takdir edilen, istisnai yetenekli bir joki olarak tanındı. Onu tanıyan herkes derin bir üzüntü içindedir. Özellikle ailesi Bernadette, William ve kardeşi Alan için bu kayıp tarifsiz,” diyerek genç jokiye duyulan saygıyı dile getirdi.

Michael O’Sullivan’un vefatı, sporda ve at biniciliğinde güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik çağrıları artırdı. Yetkililer, yarış pistlerindeki ekipman ve güvenlik protokollerinin detaylı incelemesinin yapılacağını, benzer trajedilerin yaşanmaması için ek önlemlerin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, bu acı kaybın ardından İrlanda’daki Punchestown’daki Pazar müsabakası ve diğer point-to-point yarış etkinlikleri saygı duruşu kapsamında iptal edildi.

Yerel yarış kulüpleri, at biniciliği okulları ve sosyal medya üzerinden gelen yoğun destek mesajları, Michael O’Sullivan’un spora kattığı değeri ve genç joki olarak ilham kaynağı oluşunu gözler önüne seriyor. O’Sullivan’un, sadece yarış pistinde değil, aynı zamanda genç yeteneklere mentorluk yaparak ve çeşitli hayır etkinliklerine katılarak spora ve topluma örnek teşkil ettiği de sıkça dile getirildi. Bazı kulüpler, onun anısına düzenlenecek etkinlikler ve anma törenleri hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.