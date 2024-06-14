Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde, yayladayken attan düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hizan’ın Büyük Tepe Yaylası mevkiinde meydana gelen olayda, bir kadın, attan düşerek kafa travması geçirdi. İhbar üzerine olay yerine Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve jandarma personelleri sevk edilirken yaylaya ulaşmak için 7 saat yürüdü.

52 yaşındaki Necibe Can’a ulaşan ekipler, yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayın gerçekleştirdiği bölgede yolun olmayışından dolayı 52 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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