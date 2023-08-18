Attan düşen PSG'nin kalecisi Sergio Rico'dan haber geldi

Attan düşüp yoğun bakıma alınan PSG'nin kalecisi Sergio Rico'dan iyi haber geldi. Tecrübeli eldivenin tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu açıklandı.

Attan düşen PSG'nin kalecisi Sergio Rico'dan haber geldi

PSG'nin kalecisi Sergio Rico, mayıs ayında attan düşüp yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda kalan 29 yaşındaki Kaleci daha sonra hastanede servis bölümüne alındı.
Bir süre servis bölümünde de tedavi gören Sergio Rico, 82 günün sonunda taburcu edildi.

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio Hastanesinde Yoğun Bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler? Keşfet
Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli Spor
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli
Ağır hasarlı binada yangın Güncel
Ağır hasarlı binada yangın
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia Güncel
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Spor
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Rusya'da Interpol'ün yetkileri kısıtlandı Dünya
Rusya'da Interpol'ün yetkileri kısıtlandı
İspanya'nın Tenerife Adası alev alev: 3 bin 273 hektarlık alan küle döndü Dünya
İspanya'nın Tenerife Adası alev alev: 3 bin 273 hektarlık alan küle döndü