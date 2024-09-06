Audi fabrikası çalışanları araba anahtarlarına el koydu

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetim kurulu ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri sabah saatlerinde buluştu.

Gerçekleşen görüşmede Audi'nin de sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmesinin ardından ortaya çıkan sorunlar ve neler yapılabileceği konuşuldu.

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonrasında bir uzlaşı sağlanamaması sebebiyle fabrika çalışanları işyerleri önüne kadar gelmelerine rağmen işe başlamadı.

ÇALIŞANLAR 300 OTOMOBİLİN ANAHTARLARINA EL KOYDU

Audi Brüksel'deki işçiler, üretimi sona ermiş 300 otomobilin anahtarlarına da el koydu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin çalışanın görev yaptığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi sebebiyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini duyurmuştu.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini duyurmuştu. Yaşanan bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları etkilemişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunları kamuoyuna duyurmak üzere 16 Eylül tarihinde Brüksel'de protesto yapacak.