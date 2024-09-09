Audi krizinde yeni gelişme. İşçiler arabaların anahtarına el koymuştu

Audi'nin Brüksel'deki fabrikası, işçilerin el koyduğu yaklaşık 200 otomobilin anahtarlarını teslim etmemesi nedeniyle üretimi durdurdu. Fabrikanın kapanması süresince çalışanlara ödeme yapılmayacak.

Audi Brüksel fabrikası, Volkswagen Grubu'nun tesise yeni model tahsis etmemesi ve bu durumun ardından işçilerle yaşanan gerilimler nedeniyle önemli bir karar aldı. Yönetim, çalışanların üretimi normale döndürmedikçe ve el konulan araç anahtarlarını teslim etmedikçe fabrikanın kapalı kalacağını açıkladı.

PROTESTO EYLEMİ

Fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 150 işçi, yönetimi protesto etti. Çalışanlar, üretim için yeni bir model tahsisi yapılması talebinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında Audi, Brüksel fabrikasında üretilen lüks elektrikli otomobil Q8'in talebindeki düşüş nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurmuştu. Yeni üretim merkezinin Meksika olacağı belirtilmişti. Audi yönetimi geçen hafta, Brüksel fabrikasına yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu gelişmeler, çalışanlar ve sendikalar arasında endişe yaratmıştı.

16 EYLÜL'DE DE PROTESTO YAPILACAK

Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 16 Eylül’de Brüksel’de protesto düzenleyecek.