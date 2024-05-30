Audi yerine TOGG'a binecekler. Tasarruf tedbirleri vekilleri vurdu

Kamuda tasarruf tedbirlerinin personeli hedef almakla sınırlı kaldığına dair eleştiriler devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de yeni önlemler getirileceği iddia edildi. Ortaya atılan iddialara göre milletvekili makam araçları, seyahatler ve sağlık harcamaları konusunda yeni bir tasarruf paketi düzenleniyor. Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinde bulunan Audi marka araçların da değişebileceği ifade edildi.

Ekonomim gazetesinden Besti Karalar'ın haberine göre TBMM, bir yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini büyüterek yeni bir genelge hazırlığı içerisinde.

Genelgenin öne çıkan ayrıntıları şöyle:

SEYAHATLERE KİŞİ SINIRLAMASI YOLDA

TBMM, katılımı zorunlu programlar hariç, ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sınırlama getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görev alacak.

'AUDİ'LERİN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE'

Hizmet araçlarının tümü elektrikli otomobillere dönüştürülecek, yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak. İddiaya göre grup başkanvekilleri, meclis başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinde bulunan Audi marka araçların da değişmesi gündeme geldi.

Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl temmuz ayında uzatılırken, tüm makam araçlarının Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile değiştirilmesi konuşuluyor. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları temmuzdan itibaren kullanılmayacak.

KAĞITTAN DİJİTALE GEÇİLECEK, SUDA TASARRUF EDİLECEK

Tüm yerlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis’te şu anda kullanılan kırtasiye malzemeleri, plastik sular, toner, bittikten sonra yenileri alınmayacak.

Bu nedenle ihale sözleşmeleri de feshedilecek. Meclis'te gerçekleştirilen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması sürecek.

ÖZEL HASTANE YERİNE DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleşecek. Sadece özel hastanelerle devam eden sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

VEKİL HARCAMALARI DA KISITLANACAK

TBMM Başkanlığı, muhalefetin de beilrli aralıklarla gündeme getirdiği ‘Milletvekilleri harcamaları da dahil olsun, milletvekilleri tasarruf dışında kalmasın’ önerilerine vurgu yaparak, milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirleri çalışıyor.

Genelgeye son şeklini vermek için TBMM Başkanlık Divanı’nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.