Audi8’i iade etmeyen Eski Bakan Kirişçi ortaya çıktığına pişman oldu

Gazeteci Sadettin İnan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eski ve yeni bakanı arasında ‘Audi 8’ krizi yaşandığını gündeme getirmişti.

İddiaya göre Eski Bakan Vahit Kirişçi, görevden ayrılınca makam aracını teslim etmemiş, yeni Bakan İbrahim Yumaklı’ya da küfür etmişti.

Her iki bakandan da iddiayla ilgili bir açıklama gelmezken, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” olayı yalanlamıştı.

DMM, “İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır” diye açıklama yapmıştı.

Kahramanmaraş Milletvekillerimizle birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ettik.#Kahramanmaraş’ımızdaki sağlık yatırımları ve inşaatı devam eden hastanelerimiz için verdiği destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/CbJWC4D8Vg — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 16, 2024

SAĞLIK BAKANI’NI ZİYARET ETTİ

Kamuoyundan Eski Bakan Kirişçi’ye tepkiler gelmeye devam ederken, Kirişçi bir ziyaret gerçekleştirdi.

17 Ekim tarihinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaret eden Kirişçi, fotoğrafa da “Kahramanmaraş Milletvekillerimizle birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımızdaki sağlık yatırımları ve inşaatı devam eden hastanelerimiz için verdiği destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” notunu düştü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ…

Kirişçi’nin fotoğrafına çok sayıda vatandaştan tepki vardı. Paylaşımının altına “Arabayı versene abicim, git şahsi paranla al bin gez”, “Arabayı vermediğiniz gibi yok öyle bir şey ne arabası gibi bir açıklamanız da yok?”, “Audi A8 Long ile vedalaşıp ne zaman teslim edeceksiniz” “Devlete ait Audi A8 L arabayı geri ver kardeşim. arabayı kendi paranla almadın. Bizim vergilerimizle alınan devlet malını gasp etmeyin. Benim de hakkım var o arabada, hakkım haram olsun sana”, “Arabayı iade et! Kullandığın kadarı da haram olsun” gibi çok sayıda yorum yapıldı.