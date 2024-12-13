SPK'dan kripto para hamlesi. Erişim engeli için düğmeye basıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SPK'dan kripto para hamlesi. Erişim engeli için düğmeye basıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan dikkat çeken kripto para hamlesi...SPK, yasal izin almadan faaliyet gösteren 100'den fazla platformlar takip altına alındı. Hukuki işlem başlatılırken, erişim engeli için hareket geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmetleri veren internet sitelerine erişim engeli için düğmeye basıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca izinsiz platformlara yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

İZİN ŞART

SPK'nın izinsiz faaliyeti engelleme kararı, yurt dışı merkezli olup Türkiye'de faaliyet gösteren platformlara içeriyor. SPK, bu platformlara yasal bir zemin içinde faaliyet göstermesini şart koşuyor.

Platformların Türkiye'deki faaliyetlere devam etmesi için belli standartları uyması gerekiyor. Bunun için de platformların Türkiye'de düzenleyici kurumlara gerekli başvurular yapması şart olduğu belirtiliyor. Bunun yanında gerekli raporlama işlemlerini ve denetim mekanizmalarına uyum sağlaması gerekiyor.

DEV KRİPTO PLATFORMLARINA GİRİLEMİYOR

SPK'nın etişim engeli getirdiği siteler arasında Bitmex, Mexc, Poloniex, Bitmart, Coinex gibi dünyaca ünlü platformlar bulunuyor.

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