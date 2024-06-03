Audi’den üretim durdurma kararı

Otomobil üreticilerinden Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, Ingolstadt'ta şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle bazı üretim vardiyalarını durdurduğunu söyledi.

Alman üretici, çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajında, Ingolstadt'ta A3 ve Q2 araç modellerinin üretiminin olduğu bazı vardiyaların iptal edildiğini açıkladı.

Audi'nin Ingolstadt'taki fabrikası şu anda selden doğrudan etkilenmezken ülkenin güneyindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde durum gittikçe zorlaşıyor.

Nehir seviyesinin yükselmesiyle beraber bu sabah Abtsgmünd'de (Ostalb bölgesi) nehre yakın yerleşim alanları boşaltıldı.