AUDİE MURPHY

Audie Murphy çoğunlukla kovboy filmlerinde oynamış olan bir Hollywood aktörüdür. 1924’te doğmuş, 1971’de, henüz 47 yaşında iken bir uçak kazası sonunda ölmüştür.

1950’lerin ikinci yarısında ve 1960’ların ilk yıllarında onun filmlerini severek izlerdik. Biz Eşrefpaşalı gençler ona “Ufaklık” derdik. Herhâlde minyon bir tipi olduğu için. 1950’lerin ikinci yarısında şehirli gençlerin ellerinden düşürmediği Tommiks resimli roman dergilerinin kahramanı da ona benzerdi. Her ne kadar Tommiks adı, sessiz sinema döneminden kalma Thomas Mix’ten geliyorsa da biz Tommiks’i Audie Murphy’ye daha çok benzetirdik. Bir de mahalle arkadaşlarımızdan Erkan’ı ona benzetirdik. Bunun için de filmlerine daha fazla ilgi duyardık.

Ancak Audie Murphy’nin ABD’deki şöhreti oyunculuğundan çok bir savaş kahramanı olmasından gelir. Yaşını büyüterek İkinci Dünya Savaşı’na katılmış ve gösterdiği kahramanlıklarla ABD’de en çok madalya kazanan asker olmuştur.

1971’deki cenaze törenine, sonradan CIA direktörü ve ABD Başkanı olan George H. W. Bush (Baba Bush), ABD’nin o zamanki Genelkurmay Başkanı ve İkinci Dünya Savaşı’nın neredeyse bütün gazileri katılmıştır.

Arlington Ulusal Mezarlığı’na defnedildi. ABD için kutsal sayılan Massachussetts’teki bu devlet mezarlığına yalnız devlet başkanları, aileleri ve savaşlarda ölenler gömülür. Audie Murphy’nin mezarı, John F. Kennedy’den sonra en çok ziyaret edilen mezardır.

Bütün bunları niçin yazdım? Hani bizde yaygın bir fikir vardır: Amerikan denilen millet 200-300 yıllık bir millettir, doğru dürüst bir tarihi filan yoktur hatta onlar millet bile değildir.

ABD’nin metropoller dışında kalan şehir ve kasabalarındaki bütün mezar taşlarında Amerikan bayrağı vardır. Evlerin kapılarında da. Filmlerinde de mutlaka bayraklarını gösterirler. Demem o ki Amerikan milleti sapına kadar millettir ve şu anda dünyanın en milliyetçi insanları da onlardır.

İşte bu Amerika savaş kahramanlarına böyle davranıyor. En ünlü başkanlarından sonra en çok bir savaş kahramanının mezarını ziyaret ediyorlar.

Elbette biz Türklerin kahramanları başka milletlerin kahramanları ile karşılaştırılamaz. Sayı bakımından da nitelik bakımından da. Fakat kahramanlarımıza gösterdiğimiz muamele için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Son yıllarda PKK ile mücadelede nice kahramanımız var. Kimi şehit kimi gazi. Bu kahramanlarımıza gerekli ve yeterli ihtimamı, saygıyı gösteriyor muyuz?

Tam tersine hapse atıyoruz. PKK’nın, mahkeme kararıyla katil olduğu tescil edilmiş elebaşısını “kurucu önder” sıfatıyla yüceltiyor, sonra da buna tepki gösteren bir kahramanımızı tutuklayıp hapse atıyoruz. Üstelik bu işi yapanlar da kendilerine “milliyetçi” diyorlar.

Alarm veriyorum. Bu tutum bir felaket habercisidir. Terörist katillerle iş tutup onları yücelten, kahramanlarını ise hapse atan bir milletin sonu iyi olmaz.

Bu ülkeyi ve Türklüğü sevenler, teröristlerle iş tutanları artık milliyetçiler defterinden silmelidirler. Düşmanla iş birliği edene milliyetçi denilemez, o kadar!