Gazetecilerin, muhaliflerin hapislere atıldığı bir ortamda ben hiçbir şey yazamam. Eleştirmenin serbest olmadığı bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Fatih Altaylı gibi bir gazetecinin dört yıla mahkûm edildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam.

İstenilen sonuç alınıncaya kadar mahkeme heyetlerinin değiştirildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Halkın seçtiği belediye başkanlarının hapse atıldığı bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Şehirlerin seçilmişlerle değil atanmışlarla yönetildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Mahkeme kararı olmaksızın insanların varlıklarına çöküldüğü bir ortamda hiçbir şey yazamam. Üzerine çökülen medya organlarının yandaş medya hâline getirildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam.

İktidar dışındaki siyasilere, gazetecilere, yazarlara gözdağı verircesine cezalar uygulanmasına alışamadım, bu ortamda hiçbir şey yazamam.

Milletin yarısının birileri tarafından aşağılanmasına, ancak sokak kabadayılarının kullanabileceği hakaret sözlerinin kullanılmasına alışamadım, bu ortamda hiçbir şey yazamam.

Çetelerin, mafya babalarının cirit attığı, bazı siyasiler tarafından saygınlaştırıldığı bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Milletin gözünün içine baka baka yalanlar üretilen bir ortamda ben ne yazabilirim ki, hiçbir şey yazamam.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir teröristin ayağına götürüldüğü, adına süreç denilen olaylara itiraz edenlerin neredeyse linç edildiği bir ortamda ben ne yazabilirim ki, hiçbir şey yazamam.

Binlerce insanımızın katlinden sorumlu tutulduğu için Türk mahkemelerince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen bir cani ile hüküm giymemiş tutukluların bir ve aynı sayıldığı bir ortamda ben ne yazabilirim ki, hiçbir şey yazamam.

Terörist başını devletin en ciddi muhatabı kabul eden kasılmış çehrelerin ekranlardan fırladığı bir ortamda ben hiçbir şey yazamam.

Ülkeyi Ortadoğu bataklığına soktuktan sonra çevremizi saran tehlikelerden bahsedenlerin egemen olduğu, ekranlarda her gün atıp tuttukları bir ortamda ben ne yazabilirim ki, hiçbir şey yazamam.

En doğruyu ve en iyiyi siz mi biliyorsunuz? Kendinizi akıllı, âlemi sersem mi sanıyorsunuz? İsrail mi Suriye’de egemen olup bizi çevreleyecekmiş? Suriye’yi bu hâle ben mi getirdim? Ülkeyi Ortadoğu bataklığına ben mi soktum? Burnu temiz olmayanların en haklı pozlarda bağırıp çağırmalarına ben alışamadım, böyle bir ortamda hiçbir şey yazamam.

Ben berduş ağzı kullanamam ki… Berduş ağızlarının kol gezdiği bir ortamda ben nasıl bir şeyler yazayım?

Hiçbir şey yazamam.

