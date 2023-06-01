Audi'nin yeni modeli hayran bıraktı. Yok artık Audi

Audi'nin yeni tasarımını görenler "yok artık" dedi. SUV ve pickup formlarını birleştiren Audi, bu özelliğini gerçekleştiren ilk otomobil olmasıyla dikkat etti.

Audi'nin yeni modeli hayran bıraktı. Yok artık Audi

Audi Activesphere, başka konseptle piyasalara girmeye hazırlanıyor.

Audi’nin yeni modeli, çift formlu yapısıyla dikkat çekti. Bu modelde SUV ve pickup formları birleştirildi.

Otomobilin arkasında gizli olan bir kasa bölümüne yer alan açıldı. Bu kısım açıldığında bir elektrikli pickup oluşuyor. Bu bölümde öne doğru açılan sürgülü bir cam kullanan Audi, fütüristik çizgiyi aracın dışından çok içerisinde kullanıyor.

Bir direksiyonu bulunan ancak istenirse otonom sürüş için gizlenebilen elektrikli konsept yer alıyor.

OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

436 beygirlik güç ve 720 Nm tork.

Tekerlerindeki çekiş sistemiyle yüksek arazi performansı.

100 kWh batarya ile 600 km’lik bir menzil.

800V hızlı şarj desteği.

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